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Во время боев за Иловайск в Харьковский госпиталь прибывало до 160 раненых в день

Во время боев за Иловайск в Харьковский госпиталь прибывало до 160 раненых в день
23:42 Сб, 18 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Харьковский госпиталь во время боев за Иловайск доставляли с передовой до 160 раненых военных в сутки.

В Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьковский госпиталь) в период с июля 2014-го до февраля 2015 года доставляли с передовой до 160 раненых военнослужащих в сутки.

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник хирургической клиники госпиталя Сергей Шипилов.

«Самое тяжелое в военной хирургии и то, чего нет в гражданской медицине, - массовое поступление. Светлодарская дуга, Иловайск, бои за Луганск. За день поступало до 160 человек. Было как-то 174 одновременно. Привезли ... Кто в каком состоянии ... С автоматами, с оружием. Определить очередность оказания помощи - главная и самая сложная задача. С июля 2014 года по февраль 2015 года было труднее всего. Были периоды, когда по 3-5 дней врачи вообще не расходились, работали круглосуточно, с короткими перерывами на какие-то полчаса, хотя бы перекусить, просто перевести дух», - рассказал Шипилов.

Также персонал госпиталя был приобщен в передовую группу, приближенную к зоне боевых действий. То есть части хирургов, анестезиологов, медсестер - не было. Госпиталю помогали активно харьковские гражданские врачи, служба экстренной помощи, волонтеры.

Всего с начала войны через заведение прошли около 26 тысяч человек, из них почти 4 тысячи - ранены, еще 6 тысяч - с боевыми травмами.

 

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Харьков, Госпиталь, Иловайск, Сергей Шипилов.
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