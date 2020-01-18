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Торгпред: Украина и Польша договорились о 1-2-дневных агроконсультациях

Торгпред: Украина и Польша договорились о 1-2-дневных агроконсультациях
23:52 Сб, 18 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Торговый представитель Тарас Качка рассказал о новых договоренностях между Польшей и Украиной.

Между Украиной и Польшей существуют некоторые дискуссионные вопросы в сфере агробизнеса, которые стороны намерены рассмотреть уже в ближайшие недели во время консультаций.

О договоренности, достигнутой во время переговоров с министром сельского хозяйства РП Яном Ардановским на полях выставки «Зеленая неделя» в Берлине рассказал корреспонденту Укринформа заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Мы коснулись чувствительных вопросов и я выразил мнение, что большинство из проблем порождены недостатком нормального технического диалога между двумя странами. Поэтому договорились, что организуем подробные 1-2-дневные консультации, в том числе заместителя министра, торгового представителя непосредственно с польскими ассоциациями, с целью устранить такие, грубо говоря, предубеждения в отношении Украины. Хотим провести их буквально за пару недель, возможно, в феврале, как только графики будут позволять», - сказал Качка.

При этом он отметил, что речь идет о предубеждении со стороны государства Польши, просто «есть мнения, которые появляются в средах аграриев», и часто основаны на каких-то слухах или негативных PR-стратегиях. В то же время, признал политик, когда большая торговля, как между Украиной и Польшей, всегда появляются вопросы, и здесь можно либо «нагнетать, или пытаться их решать».

В качестве примера он привел упреки со стороны Польши (экс-министр с/х РП - ред) о якобы использовании украинскими аграриями запрещенных в ЕС пестицидов при выращивании зерновых, что «нет никакого обоснования». Когда же обоснование есть, украинская сторона готова на них четко реагировать, заверил он.

Будущий диалог, по оценке Качки, будет непростым, но он надеется, что стороны смогут избежать ситуаций, когда соседние государства решают вопрос через Брюссель.

Качка отметил, что «с Польшей, которая является соседом и логистически является воротами в ЕС, нам необходим такой диалог». По его наблюдениям, до 90% спорных вопросов решаются путем проговаривания деталей, это позволяет не дать перерасти маленькому недоразумению в большую проблему.

Разговор с польским министром в начале года он назвал очень хорошим и важным, который должен задать динамику диалога.

Кроме того, на полях выставки состоялись двусторонние встречи украинской делегации с аграрными министрами ряда стран ЕС кроме Польши, с руководителями министерств стран Балтии, Нидерландов и Франции, а также Турции, Бразилии и Аргентины, с комиссарами ЕС и ряд других.

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Украина, Польша, Торговый представитель, Тарас Качка.
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