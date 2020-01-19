Найем: Гончарук имеет опыт в том, что происходит в правительстве

Новости Украины:Мустафа Найем считает Алексея Гончарук достаточно профессиональным.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук является достаточно профессиональным, чтобы занимать должность главы правительства.

Об этом "Радио Свобода" заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, комментируя собственные слова Гончарука на записях, обнародованных ранее на этой неделе.

"Алексей имеет огромный опыт в том, что происходит в правительстве. Он работал со всеми министрами в прошлом, в позапрошлом правительстве. Он был человеком, который создавал очень много вещей, что касались дерегуляции. Поэтому он точно разбирается в экономике. Но, возможно, не так хорошо, как другие. Но, опять же, давайте оценим по результатам. Если результат его работы будет плохой, не надо будет никаких пленок", – сказал Найем.

Напоминаем, 15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" была опубликована аудиозапись якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, после публикации аудиозаписи на заседании фракции "Слуга народа" произошла ссора. Депутаты возмутились высказываниями, которые приписывают Гончаруку, а некоторые предложили выразить недоверие председателю правительства.