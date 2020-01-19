Убийство Окуевой: суд взял под стражу еще одного подозреваемого

Новости Украины:Суд взял под стражу одного из членов группы Игоря Редькина — фигуранта дела об убийстве доброволицы Амины Окуевой.

Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца Андрея Кравченко — одного из членов группы Игоря Редькина — фигуранта дела об убийстве доброволицы Амины Окуевой.

Кравченко подозревают в убийстве по заказу бизнесмена Константина Хоруженка 17 января 2014 года, сообщает Громадське.

По словам прокурора по делу Юлии Дядюк, сейчас продолжаются следственные действия и проверяется его вероятная причастность к убийству Окуевой.

Адвокат подозреваемого Ирина Бегунок в комментарии изданию заявила, что ее подзащитному пытаются «повесить» убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения даже к убийству бизнесмена 2014 года.

"Мой подзащитный имеет алиби — он был в селе в Черниговской области. У его мамы было плохое самочувствие. Есть свидетели", — сказала защитница.

Вместе с тем в прокуратуре отметили, что это алиби опровергли же свидетели в суде, которые фактически дали разные показания. Экспертиза, которая проводилась следствием установила, что кровь убийцы, которая была найдена на трупе убитого Хоруженка, совпадает с ДНК подозреваемого.

На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького в 2019 году. Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. По данным следствия группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась убийствами на заказ.

Вместе с тем, в судебном заседании по делу убийства Окуевой в прокуратуре заявляли, что на оружии, которое нашли неподалеку убийства, обнаружили три ДНК, одна из которых, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие — устанавливают.

Напоминаем, 12 января правоохранители заявили о задержании подозреваемого в организации убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал фото задержанного. По предварительной информации, именно он стрелял по автомобилю Осмаева и Окуевой. Кроме того, Аваков заявил, что ДНК задержанного совпадает с ДНК на оружии, брошенной на месте преступления.

Подозреваемый - 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск Республики Дагестан.

Амина Окуева погиб 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Адамом Осмаевым. От огнестрельных ранений Окуева погибла, муж попал с ранениями в больницу.