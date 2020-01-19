Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 января

В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа (Мессии). Он же занимался тем, что совершал ритуальное очищение водой (крещение), а также призывал людей к покаянию. Ему самому довелось совершить обряд крещения в отношении Иисуса Христа в водах реки Иордан. В этот день проводились обряды сватовства, а также устраивались свадьбы. С праздника Крещения начинался мясоед, когда можно было не ограничивать себя в пище.
20 января молодежные посиделки по-прежнему проводились, но на них приходили с какой-нибудь работой (вязанием, шитьем, починкой инвентаря, прядением и т.д.), тогда как во время Святок только лишь веселились.
В этот день натощак обязательно пили крещенскую воду для того, чтобы на весь будущий год запастись крепким здоровьем.
Народные приметы 20 января
Если с этого дня целую неделю стоят морозы, значит, вскоре можно ожидать оттепели.
Если в этот день - полнолуние, то весной будет сильное половодье, и реки выйдут из берегов.
Метель – к ветрам и снегу на Масленицу.
Если человек родился в День Иоанна Крестителя, то ему нужно носить янтарь в качестве оберега.
Если в этот день идет дождь, или же стоит туман, значит, будет богатый урожай хлеба.
Ясная погода в этот день говорит о засушливом лете. Пасмурная погода или снег – лето будет вполне обычным, без аномальных температур. Если над водой висят тучи – будет хороший урожай хлеба.
Ненастье и снег предвещают урожай.
По примете 20 января ясный день пророчит засушливую погоду летом.
Если человек выпьет спиртное 20 января, то сможет уберечь себя от печали и слез на весь год. Но очень важно соблюдать меру, следуя поговорке: "Празднуй раз в месяц – будешь веселым, запразднуешь каждый день – будешь голым".
Если перед застольем выпить немного освященной воды, то весь год не будет никаких болезней.
Если в этот день проводится свадьба или сватовство, девушке нужно выпить немного вина, чтобы семейная жизнь не прошла в горестях и слезах.
Если увидеть в доме мышь – это примета, извещающая о прибавлении в семье.
Если крестить 20 января младенца, то он будет счастливым.
Если в это день у холостого парня или незамужней девушки большой аппетит, значит, по ним тоскует любимая или любимый.
Если человек умрет 20 января некрещеным, это к глубоким душевным страданиям после смерти.
На Иоанна нельзя умываться – будешь обманутым.
Увидеть дикого гуся или лебедя (что в январе – большая редкость) – примета, которая приведет к исполнению желаний и радости.