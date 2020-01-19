Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 января

Новости Украины:Именно 20 января отмечали день Иоанна Предтечи (День Иоанна Крестителя).

В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа (Мессии). Он же занимался тем, что совершал ритуальное очищение водой (крещение), а также призывал людей к покаянию. Ему самому довелось совершить обряд крещения в отношении Иисуса Христа в водах реки Иордан. В этот день проводились обряды сватовства, а также устраивались свадьбы. С праздника Крещения начинался мясоед, когда можно было не ограничивать себя в пище.

20 января молодежные посиделки по-прежнему проводились, но на них приходили с какой-нибудь работой (вязанием, шитьем, починкой инвентаря, прядением и т.д.), тогда как во время Святок только лишь веселились.

В этот день натощак обязательно пили крещенскую воду для того, чтобы на весь будущий год запастись крепким здоровьем.

Народные приметы 20 января

Если с этого дня целую неделю стоят морозы, значит, вскоре можно ожидать оттепели.

Если в этот день - полнолуние, то весной будет сильное половодье, и реки выйдут из берегов.

Метель – к ветрам и снегу на Масленицу.

Если человек родился в День Иоанна Крестителя, то ему нужно носить янтарь в качестве оберега.

Если в этот день идет дождь, или же стоит туман, значит, будет богатый урожай хлеба.

Ясная погода в этот день говорит о засушливом лете. Пасмурная погода или снег – лето будет вполне обычным, без аномальных температур. Если над водой висят тучи – будет хороший урожай хлеба.

Ненастье и снег предвещают урожай.

По примете 20 января ясный день пророчит засушливую погоду летом.

Если человек выпьет спиртное 20 января, то сможет уберечь себя от печали и слез на весь год. Но очень важно соблюдать меру, следуя поговорке: "Празднуй раз в месяц – будешь веселым, запразднуешь каждый день – будешь голым".

Если перед застольем выпить немного освященной воды, то весь год не будет никаких болезней.

Если в этот день проводится свадьба или сватовство, девушке нужно выпить немного вина, чтобы семейная жизнь не прошла в горестях и слезах.

Если увидеть в доме мышь – это примета, извещающая о прибавлении в семье.

Если крестить 20 января младенца, то он будет счастливым.

Если в это день у холостого парня или незамужней девушки большой аппетит, значит, по ним тоскует любимая или любимый.

Если человек умрет 20 января некрещеным, это к глубоким душевным страданиям после смерти.

На Иоанна нельзя умываться – будешь обманутым.

Увидеть дикого гуся или лебедя (что в январе – большая редкость) – примета, которая приведет к исполнению желаний и радости.