В "Борисполе" проходит церемония прощания с погибшими в Иране украинцами: видео

Новости Украины:В Киеве проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране.

У терминала в аэропорту "Борисполь" утром в воскресенье начали собираться родные погибших пассажиров и членов экипажа самолета МАУ, потерпевшего катастрофу вблизи Тегерана.

Так, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставили в Киев сегодня.

Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.

Ранее Офис Президента Украины сообщил, что 19 января состоится церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Список ангелов рейса PS752:

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно

Как сообщалось ранее, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.