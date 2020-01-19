Как Киев встретил тела погибших в Иране украинцев: В Зеленского показали фото с церемонии прощания

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране, доставили в Украину. В аэропорту "Борисполь" их встретили первые лица государства и сотни украинцев, в том числе - родственники погибших. Офис президента Зеленского опубликовал фотографии со встречи самолета.