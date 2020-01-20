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Сайдик заявил, что выборы в ОРДЛО нужно проводить по украинскому законодательству

Сайдик заявил, что выборы в ОРДЛО нужно проводить по украинскому законодательству
00:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Мартин Сайдик об ОРДЛО: Должны быть демократические выборы, в которых могут участвовать все политические силы.

Местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть проведены по украинскому избирательному законодательству, с допуском всех политических сил и в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Об этом заявил в интервью газете Die Presse австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), сообщает корреспондент Укринформа.

"Факт заключается в том, что должны быть демократические выборы, в которых могут участвовать все политические силы. Украинские выборы по украинскому избирательному законодательству. Все остальное - иллюзорно. Они должны быть организованы в соответствии со стандартами ОБСЕ. Если сепаратисты считают, что можно исключить определенные силы, то это не сработает ", - сказал Сайдик, комментируя вопрос местных выборов на Донбассе.

По его словам, рамки для проведения этих местных выборов созданы с "принятия формулы Штайнмайера".

При этом, ключевым моментом остается создание надлежащих условий безопасности. Создать эти условия можно было бы, в частности, посредством совместной миссии ОБСЕ и ООН, однако российская сторона раскритиковала эту идею.

"Мы предложили международное полицейское присутствие для обеспечения безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров однажды даже подтвердил это. Жаль, что дальше в этом направлении не было работы. Зато была раскритикована наша идея переходной администрации ООН", - заявил он.

На уточняющий вопрос, Сайдик подтвердил, что именно Москва негативно отреагировала на идею совместной миссии ОБСЕ и ООН в Донбассе.

Он также указал на то, что иногда комментарии "некоторых близких к Кремлю кругов" вызывают сомнения относительно реального желания найти урегулирование конфликта на Донбассе.

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ОБСЕ, Мартин Сайдик, ОРДЛО.
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