Сайдик напомнил, кто является сторонами конфликта на Донбассе

Новости Украины:Мартин Сайдик: РФ не исполняет роль посредника минских соглашений.

Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе, что подтверждается подписями украинского и российского представителя под Минскими соглашениями.

Об этом заявил в интервью российскому "Коммерсанту" (“Ъ”) уже бывший представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группу Мартин Сайдик.

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи (бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе. - “Ъ”)) Хайди Тальявини, (экс-президента Украины, — “Ъ”) Леонида Кучмы и (бывшего посла РФ на Украине.— “Ъ”) Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние — и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник — ОБСЕ", - заявил Сайдик, отвечая на вопрос, кто стороны конфликта на Донбассе.

Он добавил, что в России об этом "не хотят слышать".

На попытку России считать себя посредником Сайдик заявил, что "тогда надо сказать, что она не исполняет роль посредника".

"Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что государственная граница — это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен. Это только один пример", - сказал он.

Бывший спецпредставитель ОБСЕ отметил, что "посредник не может быть на чьей-то стороне": "Если вы читаете отчеты совместной мониторинговой миссии, то 80–90% отказов в доступе (наблюдателям.— “Ъ”) приходится на так называемые республики. Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник".

Сайдик также подчеркнул, что в Минских соглашениях написано об особом статусе для Донбасса "на фоне общей децентрализации Украины".

"Никаких других слов и понятий там нет. Россия, мне кажется, пока отказывается говорить о том, как будет восстановлена территориальная целостность Украины согласно духу и букве минских соглашений", - заявил он.

Ранее бывший представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группу Мартин Сайдик заявлял, что в Минских договоренностях нет пункта об автономии Донбасса.