Министр образования: Не смогу жить в Киеве на такую зарплату

Новости Украины:Анна Новосад рассказала, что пока что ее устраивает заработная плата, которую ей предлагает министерство, но это ненадолго.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет, что ей хватает ее заработной платы, чтобы нормально жить, но как для человека, который должен думать о будущем, этого не достаточно.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн. меньше, чем я имела на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит", - сообщила Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, устраивает ли ее зарплата на должности министра.

Она подчеркнула, что по завершению работы в министерстве она не будет иметь сбережений как таковых, а также отметила, что со своей зарплаты много тратит на текущие расходы, которые нужны на содержание офиса.

"Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", - заявила Новосад.

Как известно, 18 января Кабинет министров Украины обнародовал данные о зарплатах членов правительства за 2019 год. Согласно этим данным, Новосад в декабре 2019 года получила 138 тыс. 412 грн, в том числе 42 тыс. 412 грн надбавки и 96 тыс. грн премии.