Боты и спам: в ОПУ объяснили отключение комментариев под постами в Instagram и YouTube

Новости Украины:На Банковой объяснили, почему отключили комментарии в Instagram и YouTube.

Офис Президента Владимира Зеленского отключил возможность комментирования в своих аккаунтах в Instagram и YouTube из-за многочисленных атак ботов и рекламы.

Об этом пресс-служба главы государства сообщила в комментарии "Украинской правде".

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса Президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Іnstagram и YouTube", - сказали в пресс-службе.

Одновременно отмечается, что осталась возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи на официальной странице канцелярии Президента в Facebook, так же как и на личных страницах Зеленского.