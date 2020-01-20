Боты и спам: в ОПУ объяснили отключение комментариев под постами в Instagram и YouTube

Офис Президента Владимира Зеленского отключил возможность комментирования в своих аккаунтах в Instagram и YouTube из-за многочисленных атак ботов и рекламы.
Об этом пресс-служба главы государства сообщила в комментарии "Украинской правде".
"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса Президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Іnstagram и YouTube", - сказали в пресс-службе.
Одновременно отмечается, что осталась возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи на официальной странице канцелярии Президента в Facebook, так же как и на личных страницах Зеленского.