У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

От мужского имени было образовано женское имя – Евгения. В России имена Евгений и Евгения начали широко употребляться в XIX веке. Так стали называть своих детей дворяне. Но употребляли имя Евгений, в основном, на французский манер – Эжен (потом от него появилось современное уменьшительное обращение Женя) или же на английский вариант – Юджин.
Второй английский вариант имени Евгений – это имя Оуэн. Но также есть вероятность, что происхождение имени Оуэн идет от валлийского "ягненок" (oen) или "юность" (eoghunn). Таким именем звали одного из героев эпоса о короле Артуре, он был одним из рыцарей Круглого Стола.
Для Жени очень важен его собственный мир. Ему порой бывает очень сложно принять мир реальный таким, какой он есть, поэтому еще с раннего детства в нем проявляются такие черты как нерешительность, он долго не может сосредоточиться на одном деле. Ему следует тренировать уверенность в себе. Но его нерешительность не распространяется на общение: ему легко найти общий язык как с мальчиками, так и с девочками.
У Евгения очень хорошо развита интуиция, он умеет замечать малейшие детали, которые помогают ему быть в курсе всех событий. Обладатель имени Евгений отлично разбирается в совершенно разных вопросах. Евгений очень разносторонне развитый молодой человек, с которым приятно вести беседы на любые темы. Евгений - утонченный и бесстрастный мужчина.
Евгению легко быть душой компании, потому что всегда к месту может рассказать шутку, анекдот, интересную историю. Его коммуникабельность, артистичность и интеллигентность украшают любую вечеринку или раут. Не любит рутинную работу. Евгений тяготеет к театру и литературе. Нравится ему и разбираться в технике, часто увлекается логическими, математическими задачами, различными гЕвгений не любит препятствия на своем пути, часто не умеет и не очень хочет их преодолевать. Поэтому обладатель имени Евгений не любит творческую деятельность, предпочитает логические и последовательные действия. Он всегда честно и добросовестно трудится, но также не лишен честолюбия и постарается не упустить момент, когда сможет продвинуться в карьере. Очень часто среди Евгений выбирает технические профессии - инженера, программиста, архитектора, конструктора. Но в Евгении очень сильна и его вторая сторона - романтизм, поэтому среди Евгениев много писателей, актеров, журналистов.
В семейной жизни Евгений примерный муж и превосходный отец. Имеет достаточно терпения, чтобы не затевать ссоры, разнимать любимых детей, помогает всем в семье найти компромисс и договориться. В женщинах Евгений ценит открытость, богатый внутренний мир и чистоту души. Поэтому Женя очень ревнив, непостоянен в чувствах и может разочароваться в своем идеале.
Поздравления
С Днем ангела, Женя, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Тебя я, Женя, поздравляю!
Чего мужчине пожелать?
А в именины я желаю
Удачу впредь не отпускать!
Побольше счастья и везенья,
Любви, добра и вдохновенья,
Успеха, счастья, море сил,
И чтоб Господь тебя хранил!
Вас, Евгений, поздравляю!
И в День Ваших именин
Счастья и любви желаю,
И пусть из судьбы глубин
Вас мечта найдет, и сразу
Пусть исполнится она!
Жизнь пусть дарит Вам алмазы,
Всем наполнен дом сполна!
Пришла пора для поздравлений —
День ангела сегодня твой.
Будь счастлив, милый мой Евгений,
Пусть солнце светит над тобой.
Пусть ангел твой хранит незримо
Тебя от горя и потерь.
Пусть будет каждый день счастливым,
В мечту откроется пусть дверь.
У тебя благородное имя,
Ты и сам благороден, Евгений!
Заодно ты — с друзьями, с родными.
Ты надежен, внимателен, верен.
С именинами я поздравляю
И желаю тебе оптимизма,
Чтоб, все трудности преодолевая,
Без проблем ты шагал бы по жизни!
Мудр и опытен Евгений,
А порой ты просто гений!
Не устанешь восхищать
И успехов достигать.
В именины поздравляю,
Радости тебе желаю.
И прекрасных светлых дней,
И заботливых друзей!
Евгений, ты мужик отличный!
И в именины я желаю,
Чтоб зарабатывал прилично,
И жил легко, забот не зная.
Чтоб было счастья бесконечным —
Пожалуй, стоит постараться,
Будь самым ты веселым вечно!
Желаю чаще улыбаться!
Женя, будь счастливым самым,
Почитай отца и маму,
Только к лучшему стремись,
И в достойную влюбись.
Никогда не унывай,
Жизнь свою оберегай
От ненужных ты хлопот,
Пусть во всем тебе везет!