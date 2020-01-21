Скачать
Вторник, 21.01.2020

В Украине сняли ролик с применением "алфавита НАТО" (Видео)

В декабре 2019 года в 9 странах членах-НАТО состоялась ротация украинского ролика, который был создан в рамках государственной кампании по евроатлантической интеграции Украины. Видео, ставшее частью коммуникационной кампании Украины в Европе, посмотрели более 4 млн жителей стран-членов НАТО. Особенность кампании - то, что она проходила в ситуации недостаточной информационной презентации Украины в Европе, когда имидж часто формируется новостями и фейками недружественных к стране государств. "Нам необходимо было учесть много факторов, один из них - это специфические целевые аудитории, к примеру, военные эксперты. И донести главный месседж - общность ценностей и преимущество сотрудничества с Украиной. Перебрав несколько десятков идей, креативная команда MediaHub решила использовать военный алфавит НАТО", - рассказал Роман Пересунько, управляющий партнер MediaHub. Кодирование НАТО было создано в конце 50-х годов для того, чтобы идентифицировать буквы в радиосообщениях либо шифровках. Каждая буква изображается каким-то словом. Например, А - это Alfa, B - Bravo. Так военные разных стран передают друг другу информацию, чтобы избежать ошибок. Например слово "Армия" - будет выглядеть, как Alfa Romeo Mike Yankee". В общей сложности видео таргетировалось на 9 стран Европы, каждый ролик был титрован на языке страны, где шла ротация. Рекламу увидели жители Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Польши, Румынии, Словакии.
Укринформ
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Украина, НАТО, Роман Пересунько, MediaHub.
15:53 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь