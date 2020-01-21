В Украине сняли ролик с применением "алфавита НАТО" (Видео)

В декабре 2019 года в 9 странах членах-НАТО состоялась ротация украинского ролика, который был создан в рамках государственной кампании по евроатлантической интеграции Украины. Видео, ставшее частью коммуникационной кампании Украины в Европе, посмотрели более 4 млн жителей стран-членов НАТО. Особенность кампании - то, что она проходила в ситуации недостаточной информационной презентации Украины в Европе, когда имидж часто формируется новостями и фейками недружественных к стране государств. "Нам необходимо было учесть много факторов, один из них - это специфические целевые аудитории, к примеру, военные эксперты. И донести главный месседж - общность ценностей и преимущество сотрудничества с Украиной. Перебрав несколько десятков идей, креативная команда MediaHub решила использовать военный алфавит НАТО", - рассказал Роман Пересунько, управляющий партнер MediaHub. Кодирование НАТО было создано в конце 50-х годов для того, чтобы идентифицировать буквы в радиосообщениях либо шифровках. Каждая буква изображается каким-то словом. Например, А - это Alfa, B - Bravo. Так военные разных стран передают друг другу информацию, чтобы избежать ошибок. Например слово "Армия" - будет выглядеть, как Alfa Romeo Mike Yankee". В общей сложности видео таргетировалось на 9 стран Европы, каждый ролик был титрован на языке страны, где шла ротация. Рекламу увидели жители Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Польши, Румынии, Словакии.