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Визит в Станицу Луганскую: Денисова обратилась к председателю ОБСЕ

Визит в Станицу Луганскую: Денисова обратилась к председателю ОБСЕ
17:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Людмила Денисова попросила включить ее в мониторинговые визиты на оккупированные территории Донбасса.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю ОБСЕ Эди Раме с просьбой привлечь ее к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые проводятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила Денисова на своей странице в Facebook по итогам совместного с Рамой рабочего визита в зону проведения операции Объединенных сил.

"Во время разговора отметила, что я как уполномоченный Верховной Рады по правам человека не имею доступа на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма, хотя, согласно предоставленным мне полномочиям, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях. Обратилась с просьбой, чтобы господин Рама приобщил меня к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые осуществляются на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время визита Денисова также представила главе ОБСЕ отчет о гражданах Украины, которые продолжают удерживаться в пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях и должны быть переданы на подконтрольные правительству территории для дальнейшего отбывания наказания.

Эскалация на Донбассе: погиб боец ВСУ

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама находится с визитом в Украине. В понедельник он встречался с президентом Владимиром Зеленским, спикером Рады Дмитрием Разумковым, главой МИД Вадимом Пристайко.

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ОБСЕ, Донбасс, Людмила Денисова.
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