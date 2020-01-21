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В Украине разгулялся "свинной" грипп: что это такое и как себя уберечь

В Украине разгулялся "свинной" грипп: что это такое и как себя уберечь
17:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Мы выяснили, чем в действительности грозит грипп А и как от него можно защититься.

"Свиной" грипп стремительно распространяется по территорий Украины. В частности, в Ровенской области зафиксирован уже третий случай заболевания данным видом гриппа. Дабы быть осведомленными в этой болезни, мы расскажем Вам о симптоматике и лечении на первый взгляд неопасного заболевания.

Свиной грипп в самом начале заболевания не отличается особой клинической картиной и его симптоматика схожа с течением большинства распространенных гриппов и острых респираторно-вирусных инфекций.

Симптомы заболевания:

  • высокая температура

  • кашель

  • боль в горле

  • насморк или заложенный нос

  • ломота в теле

  • головная боль

  • озноб

  • чувство усталости

  • иногда понос и рвота

При этом, отметим, что у некоторых их болеющих температура может быть в норме. Тогда нужно смотреть на остальные симптомы.

В дальнейшем развитие тяжелого заболевания возможно и у здоровых людей, поэтому любой, кто обеспокоен своим здоровьем, должен немедленно проконсультироваться со своим врачом.

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Если вы точно заболели гриппом А, Вам стоит побыть дома хотя бы  24 часа после исчезновения высокой температуры, кроме случаев обращения за медицинской помощью. Температура должна уйти самостоятельно, без применения жаропонижающих.

Чтобы не заразить окружающих, держитесь окружающих от них подальше. В случае если вам нужно покинуть пределы дома, надевайте маску для лица, если она у вас есть, или прикрывайте рот при кашле или чихании платком. 

Если вы здоровы и хотите уберечь себя от гриппа, ограничьте контакты и пребывания в людных местах в период эпидемий а также соблюдайте личную гигиену: частое мытье рук с мылом, протирание спиртосодержащими растворами, использование отдельной посуды

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Советы, Свинной грипп, Грипп А.
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