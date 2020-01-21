Министр обороны прокомментировал соблюдение минских соглашений

Новости Украины:Андрей Загороднюк считает, что в рамках минских договоренностей сначала должна быть безопасность.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина в целом согласна с положениями минских соглашений, за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей, продолжая настаивать на том, что сначала необходимо обеспечить безопасность и восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом обеспечивать проведение всех остальных демократических процессов.

"В целом мы согласны с положениями минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, что уже озвучивалась украинской властью. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом - все остальные демократические процессы, которые будут происходить", - сказал Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"И это абсолютно нормально. В Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять. В остальном минские договоренности являются для нас более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи - расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск", - добавил министр.

Он подчеркнул, что Украина категорически не согласна с тем, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" имеют политическую самостоятельность и свободу, и не признает стороной процесса эти квазиобразования.

"Другой проблемой является то, что Россия всячески отрицает присутствие своих военных на временно оккупированных территориях Украины, утверждая, что т.н. "ДНР"/"ЛНР" имеют политическую самостоятельность и политическую свободу. Мы с этим категорически не согласны. Эти квазиобразования мы не признаем стороной процесса", - пояснил министр обороны.

"У нас есть более чем достаточно доказательств, указывающих на Россию. И эти доказательства мы передаем нашим международным партнерам. Все международное сообщество с нами согласно, они все знают и все понимают. Таким образом, мы требуем выполнения мероприятий в рамках минского процесса. То есть: выводите незаконные вооруженные формирования, пусть они разоружаются, и дальше мы возвращаем эти территории под конституционный строй и законодательство Украины", - добавил он.