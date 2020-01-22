Китайский Новый год 2020: как встречать Белую Крысу и что дарить?

Новости Украины:Если встретить Новый год по всем канонам, то нет сомнений, что его хозяйка встретит вас радушно.

Новый год 2020 посвящен, согласно китайскому календарю, Металлической Крысе. Если правильно встретить непоседливую, но очень дружелюбную покровительницу, то и она не поскупится подарить счастливый и очень занимательный год.

Удивительная хозяйка наступающего Нового года, празднование которого по китайскому календарю в 2020 году выпадает на 25 января, предвещает большие перемены. Крысу, конечно, трудно описать, как сдержанное и тихое животное, ведь она скорее относится к взбалмошной и непоседливой части покровителей китайского гороскопа. Но если ее не злить, то и она подарит много счастливых моментов.

Как правильно встретить китайский Новый год

По природе своей крысы отличаются особым интеллектом и активностью. Они живут в движении, а спокойствие и лень для них чужды и скучны.

Лучший вариант встречи этого года — отправиться в путешествие или короткую поездку в новое место. Главное, не сидеть на месте и стараться открывать для себя что-то новое, неизведанное и интересное, тем самым веселя покровительницу года и не давая ей заскучать. Если не получится съездить в путешествие, то можно собраться большой шумной компанией где-нибудь за городом и отлично провести время. Тем, кто любит находиться в тихом семейном кругу, не нужно себя принуждать встречать год в некомфортно большой компании, но все же следует провести это время весело и хорошенько отдохнуть, ведь хозяйка 2020 года просто обожает общение и смену обстановки.

Поход в кафе, ресторан или даже бар — тоже неплохой способ "подмаслить" Белую Крысу и дать ей понять, что вы, как и она, не очень-то любите скуку и рады провести вечерок на людях в приятной атмосфере.

Тем же, кто собирается встречать китайский Новый год дома, в кругу семьи или же в одиночестве, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют включить добрый семейный фильм или смешную комедию: хоть Крыска и любит шумиху и развлечения, но тепло и домашний уют ее интересует не меньше. Главное, не встречайте год в ссорах, ругани и спорах, Крыса этого не любит.

Что дарить близким в 2020 году

Самый лучший подарок в год Крысы это, конечно, ее металлический символ. Это может быть брелок в виде Крыски, небольшой талисман, медальон или статуэтка — опять же, с символикой покровительницы года.

Чтобы деньги водились круглый год, можно вручить отличный, а главное практичный подарок — "денежную" Мышку. Это небольшая фигурка, которая кладется в кошелек для привлечения денег и улучшения финансового положения.

При выборе подарка обязательно учитывайте, что предпочитает и чем увлекается одариваемый человек. Крыска любит радовать людей, а главное, угождать им, поэтому очень важно, чтобы подарок понравился тому, для кого вы его выбираете.

Учитывайте также стоимость подарка. Крыса любит то, что подороже, но выбирайте подарок по своему кошельку, чтобы не сильно ударило по финансам. Хозяйка года не любит запредельную бессмысленную роскошь, но и простые безделушки, которые будут валяться без дела, также не очень по душе покровительнице года.

Самое главное, чем можно порадовать Крысу и стать для нее верным и лучшим другом, — встретить год, в котором она вступает в свое законное покровительство, весело и непринужденно. Будьте в хорошем настроении, уважайте хозяйку года, радуйтесь и улыбайтесь, и тогда она подарит вам яркий, плодотворный и увлекательный год.