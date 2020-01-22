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Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру

Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
11:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Министр обороны пообещал, что в феврале состоится переход Генерального штаба на J-структуру.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал переход Генерального штаба Вооруженных сил Украины на J-структуру в феврале текущего года.

"Вообще стандарты делятся на политические, административные и технические. За прошлый год мы уже ввели около сотни стандартов. Больше всего в конце года. Административные мы вводим в начале этого года. В частности, в феврале должен быть переход на J-структуру Генерального штаба. Для нее все готово, сейчас кое-что дорабатываем", - сказал в интервью Загороднюк.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо внести изменения в Закон о национальной безопасности и обороне, благодаря чему поменяется структура управления и функционал руководства Вооруженных сил - она полностью будет унифицированной со стандартами НАТО.

"Там самым важным для нас вопросом является разграничение между формированием и применением. То есть существует руководство Вооруженных сил, главнокомандующий, все его службы и далее следуют два основных направления: формирование (здесь и подготовка и обеспечение и формирование бригад, и оснащение вооружением, военной техникой, инфраструктурой и т.д.) и выполнение боевых операций. Главная проблема все эти годы войны заключалась в том, что у нас все это было вместе", - пояснил министр.

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"Для эффективности это очень важный вопрос. Потому что те люди, которые занимаются только операциями, должны думать только о планировании и выполнении операций, и больше ни о чем, все остальное они должны получить: и личный состав, и вооружение, и инфраструктуру", - добавил он.

После того, как это разграничение состоится, будут изменены структуры бригад, также по принципам НАТО, рассказал руководитель ведомства.

"Главное - какая практическая польза этого, а она чрезвычайная. Когда-то вопрос операций и вопросы подготовки, генерирования возможностей - все было вместе и фактически находилось в руках двух-трех человек, и от их времени и от их доступности зависело решение огромного количества вопросов. Все было в ручном режиме, а это полностью противоречило всем подходам", - отметил Загороднюк.

Как сообщалось, на сайте Минобороны 11 января было анонсировало формирование в краткосрочной перспективе на базе Объединенного оперативного штаба ВСУ Командования объединенных сил в соответствующей J-структуре, которая является обязательной для штабов НАТО.

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Ранее в Минобороны сообщили, что J-структура необходима для достижения лучшей совместимости с Вооруженными силами стран НАТО. В частности созданы или будут создаваться в Генштабе ВСУ следующие структуры: J-1 - вопрос персонала, J-2 - разведка, J-3 - оперативная деятельность, J-4 - логистика, J-5 - оборонное планирование, J-6 - связь и информационные системы, J-7 - подготовка войск, J-8 - ресурсы и финансы, J-9 - гражданско-военное сотрудничество.

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Минобороны, Генштаб, Андрей Загороднюк.
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