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Крымские татары планируют массовое пересечение админграницы с Крымом: не исключен силовой прорыв

Крымские татары планируют массовое пересечение админграницы с Крымом: не исключен силовой прорыв
22:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В мае крымские татары планируют массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом.

2 мая крымские татары собрались массово пересечь административную границу с оккупированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар".

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает "5 канал".

Он рассказал, что акцию ненасильственного сопротивления будут проводить, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы.

По словам Чубарова, в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Они не исключают – возможен силовой вариант прорыва на оккупированный полуострова.

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"Россия пытается всеми своими возможностями вытеснить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году", - заявил политик.

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Меджлис, Рефат Чубаров, Крымские татары, Оккупированный Крым.
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