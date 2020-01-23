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Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается

Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
08:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эксперты советуют вам пользоваться церковным календарем на 2020 год, чтобы всегда быть в курсе начала важных духовных событий.

Великий пост — самый важный из всех в православной вере. Он длится более сорока дней, в которые действует масса запретов и церковных предписаний. Завершается пост праздником Пасхи.

Дата начала Великого поста каждый год меняется. 

Когда начинается Великий пост

В 2020 году главный православный пост начинается 2 марта. Начинается любой пост с подготовки, а у Великого поста она многоэтапная и состоит из четырех седмиц, то есть недель.

Первая седмица называется Неделей о мытаре и фарисее. Начнется она 3 февраля. На этой неделе вспоминается притча, главным посылом которой является мысль о том, что любой, кто себя возвышает, будет унижен, а унижающий себя возвысится.

Вторая седмица посвящена притче о блудном сыне. Она напоминает нам о любви и о доброте, о необходимости прощения и принятия чужих недостатков. Начнется вторая неделя подготовки 10 февраля.

Третья седмица посвящена теме Страшного Суда, второго пришествия Иисуса Христа на Землю. В эти семь дней важно подготовиться к Великому посту морально и осознать, что без очищения от грехов мы не сможет войти в Царствие Небесное. С 17 по 23 февраля особенно важно творить добрые дела. 23 февраля — последний день перед постом, когда можно есть мясо.

Последняя неделя подготовки — Масленица или, как ее называют церковнослужители, сырная или сплошная седмица. Пройдет она с 24 февраля по 1 марта. 1 число — Прощеное воскресенье, в которое необходимо прощать близких за обиды и просить у них прощения.

В эти четыре недели нужно следовать советам церкви, молиться, духовно готовиться к посту и совершать хорошие поступки.

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Когда заканчивается Великий пост

Окончание поста — 18 апреля, суббота. Это последний день длительного воздержания, который важно провести в молитве и в строгом отказе от всяких развлечений. Помочь в этом могут домашние дела.

В этот день люди будут готовиться к Пасхе, освящать куличи и прибираться дома, если не успеют сделать это в чистый четверг.

Чтобы облегчить воздержание от праздности, следует чаще посещать церковь в период поста. Также полезно исповедаться и принять причастие в этот период.

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