Обряды на китайский Новый год 2020

Новости Украины:В праздничный день каждый сможет изменить жизнь к лучшему и привлечь в жизнь финансовое благополучие.

Новогодние праздники не заканчиваются, и в скором времени многие будут отмечать китайский Новый год.

Китайский Новый год отмечают во многих странах, и благодаря еще одному прекрасному празднику можно продлить ощущение сказки и чуда. Тем, кто по каким-то причинам не успел загадать желание в ночь с 31 декабря на 1 января или пропустил празднование Старого Нового года, отчаиваться не стоит. Провести обряды на достаток в 2020 году можно и во время китайского Нового года, когда самые сокровенные мечты сбываются. Эксперты рекомендуют также познакомиться с особенностями проведения этого торжества, чтобы привлечь в жизнь удачу и процветание.

Обряд на достаток

Привлечь денежное изобилие получится, если провести простой обряд в канун китайского Нового года. Для его проведения потребуются:

расная шерстяная нить;

банкнота;

красная свеча;

спички.

Красной нитью обвязывают купюру, свернутую трубочкой, зажигают от спички свечу и смотря в ее пламя, произносят:

"Беды выжигаю, достаток в дом привлекаю. Как свеча догорит, так и карман полон будет".

Свечу оставляют догорать, смазывают воском кончики нити и прячут купюру в укромное место, чтобы она привлекала в дом денежное изобилие.

Обряд на привлечение денег

В день праздника из кусочка красной ткани шьют мешочек с завязочками, кладут в него три китайские монеты и подвешивают перед входной двери со словами:

"В Новый год чудеса случаются, все мечты исполняются. Мешочек над дверью висеть будет, достаток привлечет, бедности ходу не даст, меня не предаст".

Мешочек оставляют висеть, чтобы он стал магнитом для привлечения денег.

Обряд на материальное благополучие

Привлечь в дом удачу и деньги поможет обряд задабривания символа 2020 года — белой Металлической Крысы. Его можно изготовить самостоятельно или приобрести подходящую фигурку в магазине. Перед зверьком ставят блюдечко, наполненное крупой и дольками фруктов, а рядом кладут несколько монеток, приговаривая:

"Новую хозяйку привечаем, от души потчуем, благосклонности ищем. Покуда угощения стоят, деньги в кармане звенят".

В течение года угощения время от времени меняют, чтобы покровитель года привлекал в дом достаток и благополучие.

На китайский Новый год можно также загадать желание, которое сбудется обязательно, если верить. Кроме того, по традициям в день праздника нужно привечать гостей, и чем довольнее они будут, тем больше благ привлекут в дом к радушным хозяевам.