Сенцов: Шесть лет мы боремся с нашим врагом - с Путиным

Новости Украины:Украинский режиссер убежден, что Украина сделала европейский выбор шесть лет назад и не свернет с этого пути.

Международное сообщество должно быть уверено, что Украина преодолеет постсоветское наследие и никогда не свернет с избранного шесть лет назад европейского пути.

Об этом заявил украинский режиссер, писатель и сценарист, бывший узник Кремля Олег Сенцов в выступлении на "Украинском завтраке" в Давосе.

"Украина - это постсоветское государство. Об этом говорил Премьер (Гончарук - ред.), - это коррупция на всех уровнях, это старое госуправление, это бедный народ. Но наш выбор, наше стремление вступить в Европейский Союз и жить по европейским принципам, жить на европейском уровне, уже сделан шесть лет назад, и с этого пути мы уже никогда не свернем. В этом вы должны быть уверены", - сказал Сенцов.

В этом контексте он отметил, что в Украине проводятся независимые демократические выборы, и последняя смена власти продемонстрировала это всему миру.

"Шесть лет мы боремся с нашим врагом - с Путиным, с российской агрессией, это всем известно. Но за шесть лет мы так и не сдались. Он нас не победит никогда. Если мы смогли сделать это, мы сделаем и другое - мы сделаем наши реформы, мы станем той страной, которой мы хотим быть", - подчеркнул бывший узник Кремля.