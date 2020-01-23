Коляда анонсировала проведение бизнес-форума для ветеранов Украины

Новости Украины:В Минветеранов хотят провести бизнес-форум для украинских ветеранов в марте этого года.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, что в марте 2020 года в Украине состоится бизнес-форум для украинских ветеранов, которые занимаются предпринимательством или хотят открыть собственное дело.

"Хочу проанонсировать, что мы, буквально, в марте вместе с международными партнерами, в том числе с Международной организацией по миграции, будем проводить бизнес-форум, куда пригласили представителей министерств по делам ветеранов других стран, в частности Хорватии, где есть прекрасные примеры поддержки государством ветеранского бизнеса и сотрудничества с инвесторами в плане инвестиций в ветеранский бизнес и развития самих ветеранов, которые хотят заниматься собственным-делом", - сказала она на презентации результатов опроса по реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, который был профинансирован ЕС и проведен Представительством Международной организации по миграции в Украине в сотрудничестве с украинским Министерством по делам ветеранов.

По ее словам, также сейчас министерство рассматривает вопрос внесения в классификатор профессий многих других профессий, актуальных сейчас и отсутствующих в нем.

"И, по сути, Министерство по делам ветеранов, имея определенную государственную бюджетную программу на вопрос профессиональной адаптации, будет иметь больше возможностей в переквалификации наших ветеранов и дальнейшей их реализации", - пояснила она.

Также Коляда добавила, что полученные результаты исследования подтверждают реализуемый путь на открытие в каждой области Украины ветеранских пространств, где ветераны и члены их семей будут иметь возможность получить любую психологическую поддержку, начиная с психологической реабилитации и заканчивая эмоциональной поддержкой по принципу "равный равному".