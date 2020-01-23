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Четверг, 23.01.2020

"Центр принятия решений": Кличко показал свой кабинет (Видео)

Городской голова Киева Виталий Кличко провел виртуальную экскурсию по своему рабочему кабинету в Киевской городской государственной администрации. "Кто еще не видел - это кабинет мэра, маленькая экскурсия. Здесь Центр принятия решений, здесь много у нас проектов, которые были реализованы и реализуются сейчас", - отметил городской голова. По его словам, вся информация относительно жизнедеятельности города поступает в этот кабинет. "Вся информация, что касается финансов, Общественного бюджета, социальной политики, коммунальной собственности, обращений граждан, образования, полиции, транспорта Киева - все это контролируется и вся информация поступает в кабинет мэра, и принимаются решения", - рассказал Кличко. Он также показал сувениры, телефоны для связи с высшим руководством. "Но стараюсь проводить не так много времени в этом кабинете, быть постоянно в городе и общаться с людьми", - подчеркнул городской голова.
Укринформ
Фото: Facebook
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12:42 Сегодня Телеграф
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