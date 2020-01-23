Мининфраструктуры анонсировало отбор на должность главы АМПУ

Новости Украины:Министерство инфраструктуры Украины начало отбор на должность главы АМПУ.

Министерство инфраструктуры Украины объявило открытый отбор на должность главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Как сообщается на официальном сайте украинского правительства в четверг вечером, отбор объявлен согласно уставу ГП "АМПУ" и решению Наблюдательного совета от 17 января 2020 года.

Как сообщалось, на то время гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя ГП "Администрация морских портов Украины" в 2017 году. В начале января 2020 года он заявил, что не намерен подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность, при этом всецело одобрил проведение конкурса и заявил о намерениях продолжить работу в Украине в частном секторе.