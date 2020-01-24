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САП: ВАКС продлил обязательства для Альперина

САП: ВАКС продлил обязательства для Альперина
01:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:САП: ВАКС продлил обязательства для бизнесмена Вадима Альперина, о чем просила прокуратура.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил срок действия обязательств, возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина.

"ВАКС продлил обязательства для Альперина, о чем просила прокуратура", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в четверг.

Как сообщалось, 26 ноября 2019 года сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский в Facebook сообщил, что в его доме проходят обыски.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин. Он был объявлен в розыск, в СМИ производство получило название "дело Альперина".

Спустя некоторое время адвокат Альперина Андрей Федур сообщил в Facebook, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. В тот же день под ночной домашний арест был отправлен Тупальский.

3 декабря Альперин вышел из СИЗО, уплатив залог. При этом возложенные на него судом обязательства остались в силе, в частности, Альперин должен носить электронное средство контроля (браслет).

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Суд, САП, Вадим Альперин, ВАКС.
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