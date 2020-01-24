Коболев назвал преимущества для Европы от использования украинской ГТС

Новости Украины:Коболев: Использование украинской инфраструктуры поможет оператору ГТС зарабатывать деньги.

Европейские потребители могут получить преимущества, используя украинскую газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища газа.

Об этом во время выступления на форуме в Давосе сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Использование украинской инфраструктуры поможет оператору ГТС зарабатывать деньги и составит преимущество для европейских потребителей", - считает Коболев.

Он отметил, что газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа.

"Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом Польша может получать газ из Словакии", - добавил Коболев.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" предлагает европейским трейдерам использовать украинские хранилища газа.

"Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. Как минимум 10 млрд кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей", - сказал Коболев.

Напоминаем, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума.