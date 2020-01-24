Сенцов выступит во время "круглого стола" в штаб-квартире ООН

Новости Украины:Сенцов примет участие в круглом столе в Нью-Йорке.

24 января штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке посетит украинский режиссер, писатель и сценарист, бывший пленник Кремля Олег Сенцов.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, Сенцов примет участие в круглом столе, посвященном теме украинских политических заложников, который проведет постоянное представительство Украины при ООН.

Как пояснили в представительстве, "дипломатическое сообщество ООН прилагало немалые усилия для освобождения Сенцова, в частности путем принятия резолюций Генеральной Ассамблеи, коллективных обращений и других политических демаршей. Сейчас иностранные делегации будут иметь возможность услышать историю грубого нарушения прав человека от первоисточника".

Как ранее сообщалось, 25 января Сенцов встретится с представителями украинской общины Нью-Йорка. Встреча состоится по приглашению общественной организации «Вместе для Украины», сообщила активистка организации Марина Приходько.