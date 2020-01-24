Китайский Новый год 2020: приметы и традиции праздника

Новости Украины:У китайского аналога нашего любимого праздника свои традиции и важные приметы, о которых важно знать и нам.

Китайский Новый год каждый раз отмечается в разное время. Связано это с древней традицией выбирать дату по лунному календарю.

С момента окончания новогодних праздников прошло несколько недель. Хочется хотя бы на секунду вернуть чудо в свою жизнь. В этом вам поможет китайский Новый год, который наступит в этом году 25 января. Это прекрасный день с точки зрения энергетики, о чем сообщают эксперты и лунный календарь.

История праздника

Традиционный китайский Новый год отмечается уже более двух тысяч лет. Для китайцев и многих других восточноазиатских народов этот праздник является самым важным в году. В Китае его называют Праздником Весны.

Это не просто однодневное событие. Новый год в Поднебесной длится целых 16 дней, то есть в 2020 году он продлится аж до 8 февраля. Разумеется, самый главный день праздника — первый, 25 января. Также этот день называется Праздником фонарей.

Традиции китайского Нового года

Множество людей по всему миру отмечает этот праздник, несмотря на то, что они не являются китайцами или другими азиатами. Согласно восточному календарю, 25 января мы поприветствуем Белую Металлическую Крысу — главный символ 2020 года.

Крыса — символ любви, добра, семьи. Это значит, что желательно провести этот день с любимым человеком, родственниками и детьми. Если вы живете в разных местах, то стоит все равно по возможности навестить всех, кто вам дорог.

Стихия Металла тоже очень важна. В этот день можно дарить друг другу подарки из данного материала. Это могут быть кастрюли, кухонные столовые приборы, медальоны, часы, талисманы, цепочки, кольца и другие украшения. Еще лучше будет, если вы сделаете предложение в этот день, подарив любимому человеку кольцо.

Приметы и поверья на китайский Новый год

Ночью с 24 на 25 число и с 25 на 26 января можно и даже нужно зажечь где-нибудь свет. Согласно древним поверьям, это отпугнет от вашего дома нечистую силу и сохранит удачу рядом с вами и всеми вашими родственниками, живущими под одной крышей.

Согласно приметам, если какой-нибудь незнакомый человек сделал вам добро в этот день, то оно действительно исходит от чистого сердца. Особенно актуально это в нашей стране, в которой про традиции китайского Нового года ничего не знает большинство людей.

У китайцев есть приметы и относительно погоды. Говорят, что если на праздник фонарей выпадает плохая и ненастная погода, это значит лишь одно: животное-покровитель хочет, чтобы люди в новом году чаще проводили время вместе под одной крышей. Если погода 25 января будет хорошей, это будет означать, что в начавшемся году Металлической Крысы нужно все силы бросать на работу, не бояться рисковать и отправляться в командировки, менять обстановку.

Не стоит забывать и о том, что 2020 год будет високосным. Это значит, что нужно остерегаться негативно настроенных людей и продолжать верить в себя даже под натиском проблем. Не вешать нос помогут пять полезных техник.