Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 января

Новости Украины:25 декабря принято ставить свечи и молиться святой Татиане об успехе в учебе.

Накануне дня снятой мученицы Татианы 25 января принято было Бога о солнечном морозном утре молить, которое сулило ранний прилет птиц, теплое лето и богатый урожай. Да и празднику хорошая погода никогда не мешала, а на Руси его принято было справлять шумно и весело, от души поздравляя всех Татьян. Ведь только один раз упоминалось это имя в православных святцах, тогда как Иваны, например, свои именины могли десятки раз отмечать.

Татьянин день – праздник студентов, введенный в честь подписания указа об учреждении Московского университета в 1755 году. Для православных верующих 25 января обладает большим значением. И особенно это касается студентов. Татьяне Римской они молятся об усердии в науках, об удаче на экзаменах, легкой учебе. С чем связано повышенное внимание к Татьяниному дню? Все объясняется тем, что именно в этот день императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Москве был открыт государственный университет – сегодня это всем известный МГУ.

В старину в этот день традиционно выполняли "женскую" работу. Так, хозяйки готовили еду, стирали белье, мыли избу. Также присматривались ко всему, что происходит вокруг – примет для 25 января достаточно много.

Согласно церковным календарям, этот день был учрежден в память о погибшей за христианскую веру святой мученицы Татианы, дочери римского консула, диакониссы, казненной при императоре Севере в начале третьего столетия нашей эры. А около полутора тысяч лет спустя, 25 января 1755 г. русская императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве университета, домовая церковь которого была названа в честь святой мученицы Татианиной.

Так чисто религиозный праздник, отмечаемый православной церковью, стал еще и любимым праздником славного российского студенчества, приобретая со временем свои неповторимые черты, обрастая привычками, традициями и даже обычаями.

Обычаи и обряды

В народе было принято 25 января печь караваи в форме солнца. Пекли их старшие хозяйки в семье. Хлеб вынимали из печи, давали время немного остыть и разламывали на кусочки, которые раздавали домочадцам. Каждый член семьи должен был съесть хоть небольшой кусочек, чтобы солнце подарило ему немного своего тепла.

Пекли обрядовый каравай с целью завлечь весну, приглашая солнышко вернуться к людям и прогнать крещенские морозы. С его приготовлением связаны некоторые приметы:

Если хлеб в середине поднялся холмиком, то год будет удачным.

Гладкий каравай без единого изъяна – к спокойной и размеренной жизни без каких-либо потрясений.

В пригоревшей выпечке не видели ничего плохого. Ей угощали именинницу или именинника. Верили, что это поможет взять человеку от жизни всё.

Тревожным знаком было, если каравай треснул.

В Татьянин день девушки ходили на речку выбивать грязь из половиков. Делали они это рано утром, а парни им помогали нести половики к реке и обратно в деревню. Коврики развешивали на заборах и, глядя на них, можно было сказать, какая хозяйка получится из той или иной девушки.

Чтобы сбылось заветное желание, нужно забраться на самое высокое место в округе и, глядя на солнце, загадать его. Считалось, что если делать это искренне, то мечта обязательно осуществится.