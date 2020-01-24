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Пятница, 24.01.2020
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Президент и первая леди Украины побывали в Мемориальном комплексе "Яд Вашем" (Фото)

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Президент и первая леди Украины побывали в Мемориальном комплексе "Яд Вашем" (Фото)
15:44 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир и Елена Зеленские продолжают свой визит в Государство Израиль.

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    Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

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    Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса.

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    На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста.

  • 4

    Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

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    "Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.

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    Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.

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Израиль, Иерусалим, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Яд Вашем.
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