Президент и первая леди Украины побывали в Мемориальном комплексе "Яд Вашем" (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса.
На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста.
Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.
"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.
Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.