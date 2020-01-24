Президент и первая леди Украины побывали в Мемориальном комплексе "Яд Вашем" (Фото)

1 Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

2 Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса.

3 На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста.

4 Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

5 "Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.

6 Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.

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