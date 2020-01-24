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День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира

День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
18:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости Украины:День студента в Украине празднуют дважды в год – 17 ноября и 25 января.

Праздник объединяет молодежь, которая учится в разных уголках мира. В этот день студенты многих стран вместо учебы просто отдыхают.

Почему День студента празднуют 17 ноября и 25 января?

Международный День студента отмечается 17 ноября, а 25 января – Татьянин День, который также ассоциируется с днем студенчества.

День студента был учрежден в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов. Праздник посвящен трагедии. В этот день в 1939 году фашисты арестовали и расстреляли лидеров чешского Союза студентов. 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь в Заксенхаузен.

Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный День студентов. В Украине День студента был назначен президентским указом в 1999 году.

25 января церковь отмечает День святой мученицы Татьяны. Празднуют этот день и в народном календаре. Также 25 января еще считается студенческим днем. В 1755 году 25 января императрица российская Елизавета открыла в Москве первый университет, поэтому этот праздник ассоциируется с днем студенчества. Правда, сегодня в Украине студенты отмечают свой день именно 17 ноября.

Как празднуют день студента в разных странах мира?

Политехнео – день студентов Греции. Этот день является годовщиной студенческих протестов, которые были жестоко подавлены военными в 1973 году. Традиционно, 17 ноября, тысячи людей приносят венки к могилам и памятникам участников событий 1973 года. Студенты устраивают митинги и демонстрации в поддержку защиты демократических прав и свобод.

В Дании День студента отличается тем, что праздник проводят в окружении родственников. В этот день в стране разрешено пить слабоалкогольные напитки, например пиво.

Татьянин день 2020: приметы и суеверия

День студента в Америке празднуют по-разному. Кто-то отправляется далеко за город, другие посещают ночные клубы, а есть и такие, кто просто заказывают доставку еды на дом.

В Португалии праздник начинается в полночь. Студенты поют оды возле памятника королю Португалии. Также застолье сопровождается пением различных музыкальных коллективов в городских парках. Интересно то, что каждый университет имеет свою уникальную форму, которую молодежь традиционно демонстрирует во время шествия студентов.

В Германии День студента в каждом университете могут праздновать по-разному. Чаще всего в этот день отменяют все занятия, проводят спортивные соревнования. Если позволяет погода, студенты празднуют на открытом воздухе, устраивают дискотеки и вечеринки.

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Украина, Студент, День студента, 17 ноября, 25 января, День студента 2020, Как празднуют в Украине.
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