Эпидемия в Китае: в Украине расследовали три подозрения на заражение

Новости Украины:В Украине уже изучили три случая подозрения на заражение новым вирусом из Китая.

В Украине изучали три случая подозрения на поражение коронавирусом: два из них не подтвердились, а третий исследуют эпидемиологи.

Об этом сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге по итогам межведомственного совещания о мерах профилактики распространения коронавируса.

"Мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два не подтверждены, по одному проводится расследование с привлечением украинских специалистов-эпидемиологов", - сказала Скалецкая.

Она отметила, что об исследовании каждого из случаев проинформируют население.

"К населению просьба: принимать обычные меры при любых эпидемиологических ситуациях: мыть руки, обращаться к врачу при любых признаках, чтобы врач устанавливал диагноз и назначал необходимое лечение", - отметила министр.

Как сообщалось ранее, из-за нового коронавируса, который распространяется по миру, в Китае умерли уже 26 человек.

Зарегистрированы почти 900 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.