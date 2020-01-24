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Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан подозреваемый

Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан подозреваемый
22:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк.

На территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Только что работниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк", - говорится в сообщении.

Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

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6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

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Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

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Болгария, ОГП, Екатерина Гандзюк, Алексей Москаленко.
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