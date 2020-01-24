Новоназначенный посол Украины в Хорватии прибыл в Загреб

Новости Украины:Василий Кирилич начал выполнять обязанности посла Украины в Хорватии.

Новоназначенный посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, ранее занимавший должность заместителя директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, прибыл в Загреб.

Об этом Кирилич сообщил в микроблоге Twitter.

”Прибыл в Хорватию, такую близкую для Украины по исторической судьбе, духу и ценностям. Здесь и дышится, как дома”, - подчеркнул Кирилич.

Напоминаем, 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Хорватия.