Новоназначенный посол Украины в Хорватии прибыл в Загреб

Новоназначенный посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, ранее занимавший должность заместителя директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, прибыл в Загреб.
Об этом Кирилич сообщил в микроблоге Twitter.
”Прибыл в Хорватию, такую близкую для Украины по исторической судьбе, духу и ценностям. Здесь и дышится, как дома”, - подчеркнул Кирилич.
Напоминаем, 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Хорватия.