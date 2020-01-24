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Сенцов в ООН призвал бороться за освобождение украинских узников Кремля

Сенцов в ООН призвал бороться за освобождение украинских узников Кремля
23:52 Пт, 24 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Олег Сенцов: Украина и ее международные партнеры должны продолжать бороться за наших людей.

Украинский режиссер, писатель и сценарист, бывший пленник Кремля Олег Сенцов призвал международных партнеров Украины продолжать борьбу за освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных.

Об этом Сенцов заявил 24 января на круглом столе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организованном постоянным представительством Украины при ООН, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Украина и ее международные партнеры должны продолжать бороться за наших людей, которые удерживаются в тюрьмах как в оккупированном Крыму, так и на территории России», - сказал он. По его словам, после нескольких обменов пленными «наши люди остаются в тюрьмах Крыма и в России».

По его словам, ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму «ужасная и продолжает ухудшаться». Задача международного сообщества, прежде всего ООН, подчеркнул он, постоянно держать проблему оккупации Крыма и Донбасса на повестке дня.

«Россия тратит огромные ресурсы на пропаганду», - отметил он. Российская пропаганда, по его словам, сработала в Италии, где «без всяких доказательств» был осужден украинский нацгвардеец Виталий Маркив к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста на Донбассе. «Об этом тоже надо постоянно говорить», - подчеркнул Сенцов.

Отвечая на вопросы участников делегаций, он рассказал, что был хорошо осведомлен о давлении, которое оказывало международное сообщество на Россию относительно его освобождения, в частности о принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму, в которой указывалось его имя. «Адвокат держал меня в курсе дел», - отметил он. Эти резолюции Сенцов считает ключевыми в освобождении его и других политических заключенных Кремля.

Он также поблагодарил делегации стран, которые присоединились к процессу его освобождения.

Напоминаем, принятая в декабре 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму признавала содержащихся в российских тюрьмах крымчан Владимира Балуха, Олега Сенцова и Эмира-Усеина Куку политическими заключенными.

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ООН, Олег Сенцов.
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