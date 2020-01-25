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В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е

В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
03:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Найем о бронетранспортерах БТР-4Е: По результатам проверки никаких дефектов не было обнаружено.

Рабочая группа, в которую вошли специалисты Министерства обороны и госконцерну Укроборонпром, не нашла повреждений на бронетранспортерах БТР-4Е, которые передали концерна в конце 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

"По результатам проверки никаких дефектов, в том числе непроваров, трещин и несплавлень не было найдено. Вся поставленная техника полностью соответствует технической документации.", — написал он.

Найем уточнил, что акты проверок и подробную информацию официально обнародуют 25 января.

"Проверка комплектующих других (не поставленных) машин будет продолжена. Завтра в Харьков уедет дополнительная группа Концерна из Киева", — добавил он.

Напомним: Министерство обороны приостановило прием бронетранспортеров серии БТР-4Е из-за того, что якобы рабочая группа, о которой сообщил Найем, нашла повреждения упрочняющей наплавки в сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах постоянной дислокации.

В оборонном ведомстве заявили, что выясняют возможные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами, ответственных за этот процесс.

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БТР, Укроборонпром, Мустафа Найем, БТР-4Е.
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