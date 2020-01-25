"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)

1 25 января шестой президент Украины Владимир Зеленский отмечает День рождения. В этом году ему исполняется 42 года. Об этом гласят данные из биографии президента, опубликованные на сайте ОПУ. Вступил на пост президента Украины в 41 год, Зеленский стал самым молодым президентом за всю историю независимой Украины.

2 Он руководит страной уже 250 дней. Мы собрали топ цитат Зеленского на посту президента Украины:

3 "Я очень прошу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей"

4 "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему"

5 "Вызовы, стоящие перед нами, украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют совершать нереальное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, на амбициозные задачи. Какова, по вашему мнению, задача для страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой на Старом континенте? Стать лидером. Да, стать лидером Восточной и Центральной Европы"

6 "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве"

7 "Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине"

8 "Есть то, что делает Киев Киевом. Это и запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы..."

9 "Я не ваш оппонент, я ваш приговор"