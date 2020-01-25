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Суббота, 25.01.2020
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
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"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)

Смотрите фото (11)
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
10:47 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Действующий президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения.

  • 1

    25 января шестой президент Украины Владимир Зеленский отмечает День рождения. В этом году ему исполняется 42 года. Об этом гласят данные из биографии президента, опубликованные на сайте ОПУ. Вступил на пост президента Украины в 41 год, Зеленский стал самым молодым президентом за всю историю независимой Украины.

  • 2

    Он руководит страной уже 250 дней. Мы собрали топ цитат Зеленского на посту президента Украины:

  • 3

    "Я очень прошу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей"

  • 4

    "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему"

  • 5

    "Вызовы, стоящие перед нами, украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют совершать нереальное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, на амбициозные задачи. Какова, по вашему мнению, задача для страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой на Старом континенте? Стать лидером. Да, стать лидером Восточной и Центральной Европы"

  • 6

    "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве"

  • 7

    "Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине"

  • 8

    "Есть то, что делает Киев Киевом. Это и запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы..."

  • 9

    "Я не ваш оппонент, я ваш приговор"

  • 10

    Информации, где, как и с кем Зеленский планирует отметить этот праздник пока не сообщается. Однако ровно год назад, на свой 41-й день рождения, действующий глава государства относил в ЦИК документы для регистрации в кандидаты на пост президента Украины.

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Украина, День рождения, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ.
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