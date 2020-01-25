Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января

Новости Украины:Ежегодно 26 января отмечается народный праздник Ермилов день. Также его именуют Еремин день, Ерема на печи, Ермил – всем и вся мил.

В церковном календаре 26 января – это день почтения памяти двух святых мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских).

История гласит, что Ермил служил диаконом в городе Сингидон (ныне Белград). Это был конец III – начало IV веков. Это было время правления царя Ликинии. Ермил верил всей душой в Господа Бога и проповедовал Слово Божие. В своей вере он был непреклонен. Когда царю стало известно об этом, он отдал приказ заточить Ермила в тюрьму. В тюрьме Ермила пытали, но ничто не смогло сломить его и заставить отказаться от своей веры. В конечном итоге мученика утопили в Дунае.

Стратоник был другом Ермила, но являлся тайным христианином. В тюрьме он сторожил Ермилу. Стратоник стал свидетелем того, как пытали его друга и соратника. Видя мучения Ермила, Стратоник не мог сдержать слез. Эти слезы его и выдали. Его уличили в христианской вере и также подвергли пыткам, после утопили в реке.

Через три дня другие христиане нашли тела обоих мучеников на берегу реки. Они похоронили их недалеко от города.

26 января 2018 года Ермилов или Еремин день имеет свои традиции и обряды. Этот день принято отмечать дома, так как приходится он обычно на время сильных морозов. В народе есть примета, что тот, кто проведет этот день в тепле, то весь год болеть не будет. А если в Ермилов день выйти на мороз, то непременно подхватишь болезнь.

По старой традиции в 26 января 2018 года в Ермилов или Еремин день нужно особое внимание уделить кошкам. Есть народное поверье, что это домашнее животное способно исцелять от болезней и недугов. По обычаю нужно сесть на то место, где любит лежать кошка, чтобы выздороветь. Также перед сном кошку садят в детскую колыбель, если ребёнок плохо спит. Считается, что после этого обряда сладкий сон малышу беспечен. А вот в то место, куда кошка не любит ложиться, не нужно ставить стол или кровать. Так как считается, что энергетика в этом месте нехорошая.

В старину на Ермилов день была запрещена тяжелая работа. Обычно праздник проводили за посиделками, наблюдали за погодой, природными явлениями. Из этих наблюдений народ веками слагал приметы. Многие из них не утратили актуальности и в наше время.

Традиции и народные приметы

Ермилов день часто приносил с собой морозы. Люди старались не выходить на улицу и внимательно наблюдали за кошкой, которая живет в доме. Говорили так: "Ерема на печи, а кошка в печурке".

По поведению домашней кошки 26 января предсказывали погоду. Считалось, что если кошка катается по половицам, то "тепло в дом постучится", а если свернулась клубком — будет мороз. Если она чует метель, то скребет пол.

Если же кошка легла вверх пузом и потягивается — вероятно, скоро наступит тепло.

Если в этот день кошка свернулась клубком, то ударят морозы. Если она царапает пол и стены, то метель будет. А если она потягивается, то грядет потепление.

Если в Ермилов день 26 января ударить кошку, то настигнет семь несчастий.

Если в этот день собака клубком сворачивается, то холода не отпустят еще долго. А если собака рядом с будкой спит, то скоро потеплеет.

Если 26 января 2018 года за окном защебечет синица, то весна будет ранней.

Если ночью в этот праздник вокруг Луны светится круг, то очень скоро завьюжит метель.

Если в Ермилов день лес шумит, то вскоре наступит тепло.

Если же в этот день в лесу деревья затрещали, то ударят сильные морозы.