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МОЗ: В аэропорту "Борисполь" начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

МОЗ: В аэропорту "Борисполь" начнут температурный скрининг пассажиров из Китая
23:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В аэропорту "Борисполь" начнут проверять пассажиров из Китая.

В аэропорту "Борисполь" с воскресенья, 26 января, начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в субботу вечером.

Также сообщается, что в субботу World Health Organization (WHO) обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

"Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну", – подчеркнули в МОЗ.

Также для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Как сообщалось, В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение.

23 января аэропорт "Борисполь" 21 января получил письмо от санитарно-карантинного подразделения ГУ "Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины" с разъяснениями относительно смертельного коронавируса.

Своим официальным письмом СКП сообщило, что контролирует ситуацию и находится в тесном контакте с национальными органами власти Китая. А также не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем.

В аэропорту проинформировали, что информация об обнаружении на борту воздушного судна лица с признаками инфекционной болезни может поступить от экипажа воздушного судна за 30 минут до прибытия в аэропорт или после заруливания воздушного судна на место стоянки.

В аэропорту "Борисполь" подчеркивает, что сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным технологическим инструкциям и максимально контролируют ситуацию.

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Киев, Китай, Минздрав, Борисполь, Вирус, Столица.
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