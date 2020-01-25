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В ГБР обговорили сотрудничество с Советом общественного контроля

В ГБР обговорили сотрудничество с Советом общественного контроля
23:27 Сб, 25 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Государственном бюро расследований обсудили сотрудничество с Советом общественного контроля.

В Государственном бюро расследований состоялось открытое совещание по определению путей дальнейшего сотрудничества с Советом общественного контроля при ГБР.

Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

По словам и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой, Совет общественного контроля при ГБР имеет самые большие полномочия среди общественных советов правоохранительных и государственных органов. Трое из пяти членов Дисциплинарной комиссии Бюро - члены СОК.

Но сейчас этот важный орган обеспечения прозрачности и гражданского контроля над деятельностью Бюро заблокирован.

Для того, чтобы перезагрузить работу Совета общественного контроля, были инициированы слушания с общественностью, где был обсужден проект нового Положения о Совете общественного контроля при ГБР.

«Нам нужно сформировать новый совет по четким и прозрачным правилам, созданными совместно с общественностью. Мы хотим сделать Совет общественного контроля сильным. Нам не нужны карманные члены, нам нужно надежное плечо, которое будет и контролировать нас, и помогать нам в наших задачах перед обществом», - заявила Венедиктова.

Уже начался прием предложений общественности относительно критериев отбора кандидатов в состав СОК, надежного способа голосования и сроков работы Совета.

Новое Положение о Совете общественного контроля должно быть уже в ближайшее время представлено на утверждение президенту Украины.

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ГБР, Совет общественного контроля.
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