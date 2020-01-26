Новый постпред Украины при Совете Европы приехал в Страсбург

Новости Украины:Новый постоянный представитель Украины при Совете Европы прибыл в Страсбург.

Новый постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк прибыл в Страсбург.

Об этом передает собственный корреспондент Укринформа.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский указом № 943/2019 от 24 декабря 2019 года назначил Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Борис Тарасюк - украинский дипломат и политик, дважды министр иностранных дел Украины, сопрезидент Парламентской ассамблеи «Восточного партнерства», один из идеологов европейской и евроатлантической интеграции Украины.

25 июня 2019 года МИД Украины отозвал из Страсбурга тогдашнего постоянного представителя при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций из-за решения о безусловном возвращении России в Парламентскую ассамблею СЕ.

В понедельник, 27 января, начинается зимняя сессия ПАСЕ.