У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Максим произошло с древнеримского "maximus", что обозначает "самый большой", "величайший".

Имя Максим имеет латинское происхождение и в переводе означает «величайший». Происходит от римского когномена (личного или родового прозвища) Maximus. Для имени Максим есть родственное имя Максимилиан. Имена близкие по звучанию и произошли от одного когномена, но часто считают, что имя Максим – это форма имени Максимилиан. Бывает, что ласково так можно назвать Максимилиана, но этим именам соответствуют разные даты именин. Имена Максим и Максимилиан совершенно независимы друг для друга, как два брата – родственники, но каждый сам по себе.

Имя Максим есть в православных святцах, а в католическим ему соответствуют имена Максимиан и Максимус. Характер Максима сильно зависит от того, на что делали упор его родители при воспитании. Так, Максиму присущи и гордость, и честолюбие, однако эти черты не должны закрывать собой остальные. Очень важно, чтоб родители не старались развивать их у мальчика. Максим, которым не руководит честолюбие или гордость, представляет собой благорасположенного человека, способного многого добиться.

С детства Максиму интересно все новое. Он хорошо учится, ему легко даются все предметы. Он очень любознательный мальчик, много читает. У него много друзей. У взрослого Максима обычно сложная жизнь. Но со всеми проблемами он справляется самостоятельно. Правда, иногда его собственный характер его подводит. Ему не хватает силы воли, упорства и целеустремленности. Максим перед всеми открыт, умеет поддержать разговор, всегда выслушает и даст совет.

Он плохо разбирается в людях, часто в них ошибается. Очень доверчивый, иногда попадает в ловушку собственной доверчивости. Но когда понимает, что его обманули, обижается и больше никогда не доверяет этому человеку. Учится обычно на собственных ошибках и считает это правильным. Выполняет свою работу ответственно и посвящает ей большую часть своего времени. Максимы обычно очень хорошо относятся к женам, балуют их и позволяют все, что угодно. Жене не изменяет. Терпит и принимает все особенности ее характера.

Поздравления

Наибольшего успеха,

Достижений без преград,

Распрекраснейшего смеха,

Удивительных наград

Мы тебе, Максим, желаем.

В мире будь счастливей всех!

Очень сильно мы мечтаем,

Чтобы жил ты без помех.

Желаю тебе, Максим, чтобы жизнь дарила только приятные сюрпризы, наполнялась счастьем, радостью и успехом! Пускай твои заветные мечты и цели сбываются, ведь ты этого достоин! Люби всем сердцем и получай эту любовь вдвойне, будь хорошим другом и имей много верных друзей, твори добро и оно вернется сторицей!

Желаю милому Максиму

На именин чудесный праздник

Быть для проблем неуязвимым,

И почестей добиться разных.

Пусть будут счастье и удача

Тебе сопутствовать повсюду.

Икра, машины, яхта, дача —

Все это непременно будет.

В именины я, Максим,

Только лучшего желаю,

Ты на всей земле — один,

Я других таких не знаю.

Пусть всегда тебе везет,

Только лучшее случится,

Ты же двигайся вперед,

Чтоб мечта сумела сбыться!

Поздравляю искренне тебя, Максим. Я хочу в этот день тебе пожелать красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, увлекательными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благополучием и великим счастьем.

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!

Коль Максим тебя назвали,

То надежды возлагали.

Имя тайный смысл скрывает,

Величайший означает.

Мы хотим тебя поздравить,

Пожелания оставить.

Чтобы на ноги ты встал,

Дружную семью создал.

Я в день Ангела Максиму

Пожелать хочу здоровья,

И терпения, и силы,

Веры с искренней любовью.

Максимка дорогой, я тебя поздравляю и пожелать от души хочу невероятных ощущений счастья и любви, больших стремлений к мечтам и желаниям, несомненной удачи в достижении целей, покорения значительных высот и отменного здоровья.