Замминистра: Украина будет иметь павильон на "Зеленой неделе"

Новости Украины:Торговый представитель Украины Тарас Качка: Это неправильно, что у Украины нет павильона на "Зеленой неделе".

В Берлине в воскресенье завершила работу 85 международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя", побившая рекорд по количеству участников.

Хотя Украина не была представлена на ней национальным павильоном, в профильном министерстве обещают, что павильон обязательно представят, но когда будет должное финансирование, сообщает корреспондент Укринформа.

«В этом году мы работаем в рабочем формате, без стенда. Это неправильно, что нет павильона. Но это сознательное решение - не организовывать его », - пояснил корреспонденту Укринформа заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что государству важно "не делать рывки, как мы делали раньше: каждый раз несколько лет находили правдами и неправдами какие-то деньги и делали стенд, залезали в долги, но делали большой праздник". По его словам, важно выработать долгосрочную системную политику и иметь финансирование на тот или иной стенд на много лет вперед.

Качка добавил, что Украину должны воспринимать как глобального игрока, поэтому нужно спланировать бюджеты, диалог с бизнесом, чтобы стенд здесь был с должным, прозрачным финансированием и представлял именно то, что надо - продукцию с добавленной стоимостью.

«Задача в том, чтобы наше представительство на выставке было сделано правильно. Вопросы - не фасада, вопросы внутренней инфраструктуры являются очень важными », - подытожил Качка.

В этом году в выставке приняли участие 1810 экспонентов из 72 стран. Посетили ее, более 400 тысяч человек, которые оставили в павильонах свыше 52 миллионов евро. Руководители области утверждают, что «Зеленая неделя 2020» придала «сильные импульсы для устойчивости сельского хозяйства и пищевой промышленности». Основное внимание в дискуссиях было сделано на вызовах изменений климата для сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также на решениях для устойчивых, ресурсоэкономных и экологически чистых производственных процессах.

Следующая, 86-я по счету, выставка пройдет в Берлине 15-24 января 2021 года.