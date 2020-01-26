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Министр юстиции посетил СИЗО в Одессе (Фото)

Министр юстиции посетил СИЗО в Одессе (Фото)
23:48 Вс, 26 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Денис Малюська без предупреждения побывал в одесском СИЗО.

Министр юстиции Денис Малюська в воскресенье, 26 января, посетил СИЗО в Одессе.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. В этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было", - написал Малюська.

Министр отметил, что, как и в других учреждениях, в СИЗО крайне много людей, в заключении которых он не видит никакого смысла.

"Ниже выложил фото с женщиной, осужденной за хозяйственное преступление, которая находится в СИЗО с 2014 года. Уголовное производство продолжается с 2008 года. Также наткнулся на парня 17 лет, который обвиняется в краже (уже был осужден за аналогичное преступление (условно) ранее). А также на мужчину, который обвиняется в мошенничестве (невозврат долга по расписке), и дело которого пересматривает уже третий состав суда первой инстанции", - написал Малюська.

Министр отметил, что в течение месяца-двух планируют подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно.

"Коты/кошки всюду, и это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений. Одно из котят вылезло и погуляло у меня на плечах. Понимаю, почему многим заключенным это по душе. Здание и условия содержания (как и почти всюду), мягко говоря, желают лучшего", - добавил министр.

Также он добавил, что нет ни одного вразумительного решения проблемы наркозависимых лиц. На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там гораздо больше.

Малюська отметил, что один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Взрослые мужчины, месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят на час на сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор – не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны. Поэтому министр обещал снять этот запрет в ближайшие дни, если не получит должной аргументации.

Министр юстиции добавил, что работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших по условия заключенных.

Напоминаем, министр юстиции Денис Малюська со своим заместителем Виталием Василиком в воскресенье, 19 января, посетили Лукьяновское СИЗО.

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Одесса, СИЗО, Министр юстиции, Денис Малюська.
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