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Бородянский: Государство задолжало перед спортом

Бородянский: Государство задолжало перед спортом
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Бородянский считает, что государство задолжало спорту.

Министерство культуры, молодежи и спорта получает из регионов инициативы по объектам спортивной инфраструктуры, которые учитывают, в частности, потребности людей с инвалидностью.

Об этом в Telegram написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

«Государство задолжало перед спортом в строительстве инфраструктуры. Такой инфраструктуры, где каждый украинец сможет быть активным, повысить мастерство и посещать соревнования своих детей», - сообщил Бородянский.

По его словам, как только МКМС сообщило публично о начале аудита спортивных объектов, оно начало получать проектные инициативы из регионов.

«Это очень важный посыл для нас от городов Украины!», - отметил глава министерства.

Он добавил, что интересные проекты уже показали Винница и Гореничи.

«Они не ждут, пока государство возглавит процесс, а работают над воплощением проектов, учитывающих потребности нескольких видов спорта, представителей медиа и людей с инвалидностью. Надеемся на активное участие и взаимодействие всех регионов Украины в этом совместном процессе!», - подчеркнул Бородянский.

Как сообщал Укринформ, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить подходы к системе финансирования и управления спортивной инфраструктурой.

Об этом Владимир Бородянский заявил на встрече с представителями спортивных федераций Украины, на которой со своим заместителем Владимиром Шумилиным презентовал Стратегию развития спорта и физической активности до 2032 года.

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Спорт, Министерство культуры, Владимир Бородянский.
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