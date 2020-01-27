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Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер

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Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
08:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Погода в Украине в понедельник, 27 января, будет теплой, преимущественно солнечной и без осадков.

В ближайшие сутки, 27 января, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 января самая высокая температура днем была 7,7° в 1902г., самая низкая ночью -24,7° в 1954г.

Прогноз погоды на 27 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 27 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +2…+4
  • Львов – +3…+5
  • Ивано-Франковск – +3…+5
  • Тернополь – +3…+5
  • Черновцы – +3…+5
  • Хмельницкий – +2…+4
  • Луцк – +2…+4
  • Ровне – +3…+5
  • Житомир – +3…+5
  • Винница – +4…+6
  • Одесса – +4…+6
  • Николаев – +5…+7
  • Херсон – +4…+6
  • Симферополь – +6…+8
  • Кропивницкий – +3…+5
  • Черкассы – +3…+5
  • Чернигов – +1…+3
  • Сумы – +1…+3
  • Полтава – +2…+4
  • Днепр – +4…+6
  • Запорожье – +3…+5
  • Донецк – +3…+5
  • Луганск – +2…+4
  • Харьков – +1…+3
  • Киев – +3…+5

Во вторник, 28 января, в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье дождь и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза. В Киеве во вторник без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 28 января, фото: meteo.gov.ua

29 января в Украине дождь и мокрый снег (в Карпатах и на Закарпатье ночью 29 января значительные осадки). Ветер южный с переходом в западной части на западный, 7-12 м / с, 29 января на Правобережье местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в южных областях 5-10 ° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6 ° мороза.

В Киеве и столичном регионе облачно. Без осадков, лишь днем дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

Прогноз погоды на 29 января, фото: meteo.gov.ua

30 - 31 января в южных областях Украины без значительных осадков, на остальной территории мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3 ° тепла до 3 ° мороза, днем 0-6 ° тепла. В Карпатах снег, температура ночью 5-10 ° мороза, днем 2-7 ° мороза.

В Киеве и Киевской области ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.

Прогноз погоды на 30 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды, Погода 27 января.
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