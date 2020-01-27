Кравчук: Донбасс может сам вернуться в Украину

Новости Украины:Первый президент Украины сделал заявление по Крыму и Донбассу.

У Украины есть еще шанс вернуть Крым.

Об этом заявил первый президент Украины в эфире телеканала "Прямой".

"Мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации", - заявил Кравчук.

По словам Кравчука, в сложившейся ситуации это превратилось в совершенно другую схему возвращения Крыма в Украину.

Президент добавил, что о времени осуществления этой схемы говорить пока рано, он верит, что она действительно сработает.

Также Кравчук упомянул в своем комментарии восточный регион Украины. "Донбасс может сам вернуться в Украину", - заявил президент.

Он в очередной раз выступил за мирное решение конфликта.

"Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно", - сказал Кравчук.