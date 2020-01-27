Семь важных примет, связанных с кольцами

Потерять золотое кольцо.
Считается, что если вы потеряли золотое кольцо, подаренное кем-то, то это предвещает ссору с этим человеком. Утеря колечка символизирует разрыв духовной связи между людьми. Если же теряется обручальное кольцо, то это к разладу семейной жизни. Если кольцо вы купили себе сами, то это предупреждение о неких трудностях в жизни.
Потерять кольцо, а потом найти.
Найти утерянное кольцо – знак хороший. Он говорит о том, что Судьба уберегла вас от некой опасности.
Потерять обручальное кольцо сразу после свадьбы.
Есть примета, что утерянное обручальное кольцо в первые месяцы после свадьбы сообщает об изменах партнера.
Найти кольцо.
Если вы нашли чужое кольцо, то это хороший знак. Такая находка сулит вам огромное счастье, достаток и любовь. Но поднимать украшение с земли нельзя. Если вы возьмете чужое колечко, то вмести с ним заберете и всю негативную энергетику предыдущего хозяина перстня.
Если кольцо треснуло
Бывает и так, что кольцо дает трещину. Если такое произошло, обратите внимание на состояния своего здоровья. Украшения впитывают энергетику своих владельцев. Если пошла трещина на колечке, значит, что-то не так, у вас есть проблемы со здоровьем.
Кольцо упало на пол.
Если кольцо соскальзывает и падает, то это предвещает болезнь. Чтобы избежать хвори, сделайте вот что. Поднимите кольцо не голыми руками, а салфеткой, а потом положите на сутки в морозилку.
Кольцо сломалось.
Ломаются кольца довольно редко, ведь обычно они изготовлены из прочного металла. Но если такая неприятность случилась, то это говорит об одном: вашу энергетическую защиту пытались сломать. Возможно, кто-то завидует вам, злится за что-то или даже пытается навести порчу.
В любом случае не стоит забывать, что кольца всего лишь предупреждают о возможных неприятностях, но если обратиться с искренней молитвой к Богу, сходить в церковь, поставить свечу за здравие, то беды можно избежать.