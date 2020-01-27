Семь важных примет, связанных с кольцами

1 Потерять золотое кольцо. Считается, что если вы потеряли золотое кольцо, подаренное кем-то, то это предвещает ссору с этим человеком. Утеря колечка символизирует разрыв духовной связи между людьми. Если же теряется обручальное кольцо, то это к разладу семейной жизни. Если кольцо вы купили себе сами, то это предупреждение о неких трудностях в жизни.

2 Потерять кольцо, а потом найти. Найти утерянное кольцо – знак хороший. Он говорит о том, что Судьба уберегла вас от некой опасности.

3 Потерять обручальное кольцо сразу после свадьбы. Есть примета, что утерянное обручальное кольцо в первые месяцы после свадьбы сообщает об изменах партнера.

4 Найти кольцо. Если вы нашли чужое кольцо, то это хороший знак. Такая находка сулит вам огромное счастье, достаток и любовь. Но поднимать украшение с земли нельзя. Если вы возьмете чужое колечко, то вмести с ним заберете и всю негативную энергетику предыдущего хозяина перстня.

5 Если кольцо треснуло Бывает и так, что кольцо дает трещину. Если такое произошло, обратите внимание на состояния своего здоровья. Украшения впитывают энергетику своих владельцев. Если пошла трещина на колечке, значит, что-то не так, у вас есть проблемы со здоровьем.

6 Кольцо упало на пол. Если кольцо соскальзывает и падает, то это предвещает болезнь. Чтобы избежать хвори, сделайте вот что. Поднимите кольцо не голыми руками, а салфеткой, а потом положите на сутки в морозилку.