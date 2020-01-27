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Семь важных примет, связанных с кольцами

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Семь важных примет, связанных с кольцами
13:26 Сегодня Телеграф tematerik.com Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кольца уже много столетий имеют много значений и суеверий, ниже приведены некоторые из них.

  • 1

    Потерять золотое кольцо.

    Считается, что если вы потеряли золотое кольцо, подаренное кем-то, то это предвещает ссору с этим человеком. Утеря колечка символизирует разрыв духовной связи между людьми. Если же теряется обручальное кольцо, то это к разладу семейной жизни. Если кольцо вы купили себе сами, то это предупреждение о неких трудностях в жизни.

  • 2

    Потерять кольцо, а потом найти.

    Найти утерянное кольцо – знак хороший. Он говорит о том, что Судьба уберегла вас от некой опасности.

     

  • 3

    Потерять обручальное кольцо сразу после свадьбы.

    Есть примета, что утерянное обручальное кольцо в первые месяцы после свадьбы сообщает об изменах партнера.

  • 4

    Найти кольцо.

    Если вы нашли чужое кольцо, то это хороший знак. Такая находка сулит вам огромное счастье, достаток и любовь. Но поднимать украшение с земли нельзя. Если вы возьмете чужое колечко, то вмести с ним заберете и всю негативную энергетику предыдущего хозяина перстня.

  • 5

    Если кольцо треснуло

    Бывает и так, что кольцо дает трещину. Если такое произошло, обратите внимание на состояния своего здоровья. Украшения впитывают энергетику своих владельцев. Если пошла трещина на колечке, значит, что-то не так, у вас есть проблемы со здоровьем.

  • 6

    Кольцо упало на пол.

    Если кольцо соскальзывает и падает, то это предвещает болезнь. Чтобы избежать хвори, сделайте вот что. Поднимите кольцо не голыми руками, а салфеткой, а потом положите на сутки в морозилку.

  • 7

    Кольцо сломалось.

    Ломаются кольца довольно редко, ведь обычно они изготовлены из прочного металла. Но если такая неприятность случилась, то это говорит об одном: вашу энергетическую защиту пытались сломать. Возможно, кто-то завидует вам, злится за что-то или даже пытается навести порчу.

    В любом случае не стоит забывать, что кольца всего лишь предупреждают о возможных неприятностях, но если обратиться с искренней молитвой к Богу, сходить в церковь, поставить свечу за здравие, то беды можно избежать.

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Символика, приметы про кольца, предвестия.
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