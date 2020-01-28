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Дела подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко передали в суд

Дела подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко передали в суд
01:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко похитили и убили в апреле 2014 года.

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд обвинительные акты касательно двух участников преступной группировки, подозреваемых в похищении и убийстве активиста Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко.

"Один из участников обвиняется в создании преступной организации, которая действовала с ноября 2013 года по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской областей (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Другой - в том, что 4 апреля 2014 года в составе преступной организации он незаконно проник на территорию домовладения в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области, похитил с применением насилия и с особой жестокостью убил активиста "Самообороны Евромайдана Черкасской области" и журналиста Василия Сергиенко ( ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 162, п 3, 4, 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба ГБР в соцсети Facebook.

Как сообщалось, журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко похитили и убили в апреле 2014 года.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко – Вадима Мельника и Виктора Горбенко.

16 ноября 2018 года Сосновский райсуд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве Сергиенко. Как сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, суд назначил залог в сумме 2 млн грн подозреваемому в организации убийства Мельнику, и 800 тыс. грн – одному из исполнителей преступления Горбенко.

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В свою очередь Мельник в ходе следственных действий имя заказчика не назвал. 23 августа 2019 года Городищенский районный суд Черкасской области, изменил меру пресечения Вадиму Мельнику на домашний арест.

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Суд, Дела подозреваемых в убийстве журналиста, Убийство журналиста Сергиенко.
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